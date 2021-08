Il tributo di Rocchetta per Maria Centracchio: la cerimonia della cittadinanza onoraria

Tutto il paese in piazza per la medaglia di bronzo. I VIDEO

ROCCHETTA AL VOLTURNO. Maria Centracchio cittadina onoraria di Rocchetta a Volturno.

L’intero paese ha voluto omaggiare la campionessa olimpica, riconoscendole la determinazione, l’impegno, il sacrificio fino al raggiungimento di un traguardo pesantissimo come quello del bronzo alle Olimpiadi. La prima volta di una molisana ai Giochi, la prima volta per Maria: e la prima volta di una medaglia che ‘torna’ in regione, per sempre, a dimostrazione di quanto fatto dalla judoka molisana sia ormai già storia dello sport.

Il suo è il successo di una storia familiare importante, di una famiglia di atleti che ha saputo crescere Maria nei valori dello sport, della disciplina, del rispetto, fino al punto d’arrivo di Tokyo, che ripaga i sacrifici di una vita.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili e militari. Maria, che fa parte delle Fiamme Oro, ha infatti portato in alto il nome del Molise, ma anche della polizia di Stato.

Sullo schermo gigante, sul palco, scorrono le immagini delle sue gare in Giappone: e l'emozione per quella vittoria fantastica stringe ancora forte il cuore.

Tanti i premi consegnati alla grande atleta, con il sindaco Teodoro Santilli - organizzatore della bellissima serata - visibilmente emozionato a fare da padrone di casa. Un dono speciale anche al papà maestro, Bernardo Centracchio: una cintura di judo con la scritta "A papà, maestro di vita e di judo, da Maria e da tutti i cittadini di Rocchetta". Commozione immancabile per lui, severo sul tatami ma uomo dal cuore infinitamente generoso.

Una serata per testimoniare, tutti insieme a Maria, che il Molise - quello che può farcela a vincere le sfide più grandi - esiste davvero. E, come dice lei, 'mena forte'.

Gran finale con fuochi pirotecnici sulle note di 'We are the champions': Maria ha fatto un capolavoro che vivrà in eterno.

