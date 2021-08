Maria Centracchio regina del Molise - Gli scatti più belli della festa per la campionessa olimpica

La mattinata presso le sorgenti del Volturno, la serata in piazza per il ricevimento della cittadinanza onoraria. LA FOTOGALLERY

ROCCHETTA AL VOLTURNO. Ventidue scatti per immortalare la bellissima giornata dedicata a Maria Centracchio, campionessa olimpica di judo -63kg, vincitrice di una medaglia di bronzo che proietta la nostra regione sul tetto del mondo.

Le foto della festa dedicata a Maria sono divise in due fasi: quelle della mattinata, presso le sorgenti del Volturno, con i familiari e gli amici più stretti che hanno voluto festeggiare il ritorno dal Giappone dell'atleta regina di Tokyo e del Molise, realizzate da Massimo Palmieri; e quella serata in piazza a cura, con il conferimento della cittadinanza onoraria da parte del sindaco Teodoro Santilli in presenza di altre autorità civili e militari, scattate da Pino Manocchio.

Da non perdere!

GUARDA LA FOTOGALLERY di Massimo Palmieri



https://www.isnews.it/politica/82465-maria-centracchio-regina-del-molise-gli-scatti-piu-belli-della-festa-per-la-campionessa-olimpica.html#sigProId9a290923ef View the embedded image gallery online at:

GUARDA LA FOTOGALLERY di Pino Manocchio





https://www.isnews.it/politica/82465-maria-centracchio-regina-del-molise-gli-scatti-piu-belli-della-festa-per-la-campionessa-olimpica.html#sigProIdf1cbd60625 View the embedded image gallery online at:

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!