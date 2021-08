Maria Centracchio dopo la medaglia: sono sempre la stessa, spero di essere un esempio per tutti

La campionessa olimpica tra presente e futuro: vedremo cosa accadrà, lavoro come sempre per migliorarmi. LA VIDEOINTERVISTA

di Pasquale Bartolomeo

ROCCHETTA AL VOLTURNO. Il ritorno a casa e l’abbraccio con i genitori, la sua forza più grande, senza tante parole: perché “mamma e papà sanno meglio di chiunque altro da dove vengo, gli sforzi fatti, le tappe della mia carriera, i momenti brutti”.

Poi arriva quel giorno, quel 27 luglio di un 2021 anno post pandemia, e una ragazza di 26 anni, Maria Centracchio da Isernia, sale sul tetto del mondo, riportando a casa una medaglia olimpica nella specialità del judo -63 kg che la consacra nella leggenda.

Gli occhi fieri della combattente, di chi lavora in silenzio, a testa bassa, modellando giorno dopo giorno quei muscoli che la rendono forte come l’acciaio, allenando insieme testa e cuore, imparando a non perdere la concentrazione, anche sotto lo stress più intenso: Maria è tutto questo. È il simbolo che nella vita chi parte più indietro, da piccole realtà troppo spesso ai margini, può farcela: e può vincere, anche contro chi è più forte.

Maria è la prima donna molisana ai Giochi, la prima medaglia nella storia del Molise. Maria ha fatto un’impresa che resterà per sempre nel cuore e nella storia della sport regionale e italiano: ma non è cambiata, perché è cresciuta con la testa sulle spalle. Grazie a papà Bernardo, uomo tutto d’un pezzo sul tatami, maestro di intere generazioni di judoki, ma dal cuore d’oro, generoso come solo chi si è fatto da solo sa essere nella vita; e a mamma Silvia, anche lei un passato nel judo, atleta di tutto rispetto, votata al sacrificio e testarda. Maria, che sognava di fare la ballerina prima di scoprire il tatami, è il mix perfetto di tutto questo: campioni, per caso, non si diventa. E quella medaglia, che ora è una parte di sé, non la molla: “La porto in borsa, la tocco per realizzare ancora cosa ho fatto. Per essere sicura che è con me, che non è un sogno”.

Di ritorno nella sua Rocchetta, domenica 8 agosto per la festa dedicatale dal Comune che le ha conferito la cittadinanza onoraria, la campionessa rilascia a isNews un’intervista a cuore aperto.

Terminato il silenzio olimpico imposto alle Fiamme Oro, di cui è componente, l’atleta orgoglio molisano parla di sé come la stessa ragazza di prima, senza quella medaglia al collo. Ma non nasconde che nel judo, la sua passione, potrebbe esserci ancora spazio per altre soddisfazioni indimenticabili. La prossima Olimpiade, a Parigi, è ‘solo’ tra tre anni, e Maria lo dice chiaramente: "Vedremo cosa ci riserverà il futuro, per ora lavoro come sempre per migliorarmi. Spero di essere un bell’esempio per tutti”: una lezione di umiltà, la virtù dei grandi.

Maria Centracchio ai microfoni di isNews

