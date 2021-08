Vacanze col Covid: tornano dalla Sardegna e si contagiano

Dieci nuovi casi a Venafro dopo un primo cluster indiano di pochi giorni fa

VENAFRO. Prima un cluster con 14 indiani, membri di tre famiglie diverse comune denominatore, ovvero quello di lavorare in una stessa azienda zootecnica in Campania, al confine con Venafro, molti dei quali ancora positivi dal 31 luglio scorso.

Ora altri 10 casi a Venafro. Si tratta, come spiega il sindaco Alfredo Ricci, di ragazzi di ritorno dalla Sardegna, dove avevano trascorso le vacanze. Da capire se già vaccinati, almeno con una dose o no. Il tampone cui si sono sottoposti una volta fatto rientro a casa non ha lasciato dubbi: positivi al Covid, anche se in buone condizioni, a quanto pare.

