Comunali Isernia, è fatta per il centrosinistra: c’è l’accordo su Piero Castrataro

Dalla riunione appena conclusa è stato indicato il nome dell'ingegnere, rappresentante di Isernia Futura. Ma la coalizione è comunque spaccata, con Scurti che sceglie di lasciare il tavolo giudicando la candidatura designata come troppo debole

ISERNIA. Fine del balletto per scegliere il nome del candidato sindaco nei ranghi del centrosinistra.

La riunione di coalizione conclusa poco dopo mezzanotte e mezza ha designato l'ingegnere Piero Castrataro, 46 anni, esponente della lista civica Isernia Futura, quale candidato sindaco della coalizione. Sul suo nome, si legge in una nota pervenuta a fine tavolo, c’è stata la convergenza della gran parte "delle forze politiche e civiche che hanno dato vita alla coalizione e che adesso inizieranno a fare una sintesi sul programma elettorale. Programma che verrà definito grazie ai contributi di tutti i movimenti e i partiti che compongono l’alleanza, aperta a chiunque si riconosca nei valori che essa esprime".

Convergenza non totale, visto l'addio dell'avvocato Oreste Scurti, protagonista di tante battaglie, negli anni, in città e in regione, soprattutto a difesa della sanità pubblica, che ha abbandonato la riunione rompendo definitivamente l'alleanza. Scurti ha accusato il centrosinistra di voler puntare su una candidatura, quella di Castrataro, giudicata debole e destinata a far vincere il sindaco del centrodestra, o almeno di quella parte che sia espressione del governatore Toma.

Clima teso all'inizio, dunque, ma dopo diversi rinvii Pd, Sinistra italiana, Volt, Movimento Cinque Stelle, Socialisti hanno deciso di puntare su Castrataro, già assessore lampo con la Giunta De Vivo nel 2012 e professionista molto noto soprattutto fuori regione – vive e lavora tra l’Umbria e la Toscana – che ha deciso di tornare a Isernia per concorrere nella tornata elettorale di ottobre.

