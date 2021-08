Comunali Isernia, Scurti rovescia il tavolo e il centrosinistra va in frantumi

“Mai con chi favorirebbe la vittoria di Toma a Isernia, non gioco a perdere”, tuona l’avvocato pentro

ISERNIA. Oreste Scurti prende le distanze dal tavolo del centro-sinistra formato dal Partito Democratico, Volt Isernia, Movimento 5 Stelle ed altri movimenti civici, in quanto non condivide il metodo e l’azione politica di una tentata coalizione che “gioca a perdere” le prossime elezioni amministrative di Isernia. Sul metodo politico del tavolo di coalizione, Scurti preferisce non approfondire oltre e assicura: "È meglio così!".

L’avvocato pentro però ritiene che una scelta che ricada su di un candidato sindaco debole non resterebbe senza conseguenze e che, in ogni caso, favorirebbe la vittoria di Toma a Isernia. Secondo Scurti, non si può consentire che gli errori politici del gruppo di coalizione danneggino Isernia. "Nulla di personale contro i candidati, ma una scelta politica perdente che favorisca la vittoria di Toma non può essere giustificata da nessuno", spiega.

“Non mi schiererò mai con chi, anche involontariamente, favorisca la vittoria di Toma a Isernia”: questo è il pensiero di Scurti, che non condivide neppure i recenti apprezzamenti del sindaco di Campobasso Gravina sulla nomina di Toma a Commissario della Sanità Pubblica, votata anche dai ministri del Movimento 5 Stelle; nomina che per Scurti, non a caso, incide e condiziona profondamente, oltre che l’alleanza tra i Pentastellati ed il PD locale, a Isernia e nel Molise, anche il destino di tutto il nostro territorio regionale.

