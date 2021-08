Coronavirus, tornano a salire i contagi: 17 casi su 334 tamponi. Indice al 5%

Ancora un altro ricovero in ospedale. Attualmente al Cardarelli 7 malati Covid

CAMPOBASSO. Coronavirus, tornano a salire i contagi in Molise. Oggi accertati 17 nuovi casi su 334 tamponi processati, con il tasso che sale al 5%. I casi a Bojano (1), Busso (2), Campobasso (2), Frosolone (1), Isernia (1), Pozzilli (1), Sant’Elia a Pianisi (2), Scapoli (1), Sesto Campano (2), Spinete (1), Ururi (2), Venafro (1).

Dal bollettino Asrem anche il ricovero di un altro paziente Covid di Santa Croce di Magliano. Al momento sono 7 i malati ricoverati in ospedale, 6 in Malattie infettive e 1 in Terapia intensiva.

Fino ad oggi sono 14.055 i casi di Coronavirus certificati in Molise, con 164 attualmente positivi e 2.147 persone in isolamento. I guariti complessivi sono 13.385 (oggi ne sono stati certificati 10), mentre i morti sono 492.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!