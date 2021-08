Isernia, Castrataro presenta il suo centrosinistra: asili, cultura e informatica, ecco cosa farò

Il candidato sindaco, ospite della nona puntata di ‘Cose in Comune’, la trasmissione di isNews sulle elezioni amministrative, illustra il suo progetto per Isernia. Accanto a lui sei liste, ma non esclude di recuperare anche l’avvocato Scurti. “Nessun contatto dal centrodestra, il nostro modo di fare politica sarà diverso”. E sulla Giunta: rappresentanza partitica, risultato elettorale, ma anche competenze. GUARDA LA TRASMISSIONE

di Pasquale Bartolomeo

ISERNIA. Avrà sei liste a suo sostegno, ma non ai arrende e proverà anche a ricucire con l’avvocato Oreste Scurti, unico a non convergere sul suo nome. Piero Castrataro, ingegnere nucleare, 46 anni, candidato sindaco del centrosinistra a Isernia, lavora a un programma inclusivo: dove ci sia spazio per tutte le anime della coalizione – Pd, M5S, Isernia Futura (di cui egli stesso è espressione), la sinistra radicale, Benessere Isernia (la lista di riferimento dell’ex premier Conte) e Volt, senza dimenticare i comitati e i movimenti civici, che potrebbero riuscire, anch’essi, a mettere insieme i numeri per correre alle Comunali di ottobre.

Ospite della nona puntata di ‘Cose in Comune’, la trasmissione di approfondimento politico di isNews sulle elezioni amministrative, Castrataro – già assessore nella Giunta lampo del compianto Ugo De Vivo – per lavoro è vissuto a lungo tra Umbria e Toscana, dove ha toccato con mano realtà sicuramente più avanti di Isernia. Ma importare nel capoluogo pentro le buone pratiche extraregionali, restituendo valore ai servizi che si sono persi o sono peggiorati nel tempo – la sanità pubblica, su tutti – si può fare. La difesa della sanità, del resto, è una delle battaglie portate avanti con maggiore vigore proprio da Scurti, verso il quale Castrataro spende sincere parole di stima.

“Quelle lotte saranno anche le mie, le porterò avanti, mi batterò come un leone”, giura l’ingegnere, che poi passa a illustrare le sue priorità per Isernia: asili nido, perché bisogna occuparsi anche di chi non è ancora nato e le risorse nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ci sono. O ancora un centro di ricerca dedicato alle tecnologie digitali, da allocare presso l’auditorium ‘Unità d’Italia’. “Il corso di laurea in Informatica della nostra Università è un polo d’eccellenza, bisogna sfruttarlo – sottolinea – ma devo dire che, negli anni, fatta eccezione per Maria Teresa D’Achille, che tanto si è impegnata su questo tema, è stato fatto troppo poco”.

Castrataro marca le distanze dal centrodestra che – assicura – “non mi ha mai contattato, anche se a Isernia ci conosciamo tutti. Loro fanno politica per interessi privati, di pochi, per una ristretta minoranza. Noi vogliamo farlo per l’interesse di tutti, per il bene comune: questa dev’essere la differenza”.

A proposito di Università, l’ingegnere si dice affascinato anche dall’idea, lanciata qualche tempo da Emilio Izzo, di istituire un corso di laurea in Paleontologia a Isernia, che sfrutti e valorizzi come merita l’unicità del Paleolitico. “Altrove hanno le facoltà, ma non il sito dove venire a fare esperienza. Noi invece il sito lo abbiamo, paradossalmente, e dobbiamo assolutamente provare a raggiungere questo obiettivo. Apprezzo molto – argomenta - quando Izzo parla di tipizzazione dell’offerta culturale: Isernia su questo avrebbe potenzialità enormi”.

Sul piano politico, infine, due impegni che vuole prendere subito: “Se non dovessi vincere ma guidare l’opposizione, andrò comunque in Consiglio comunale a svolgere il compito che mi affideranno i cittadini”, afferma Castrataro.

E sulla sua possibile Giunta, tre criteri da seguire: “Il risultato elettorale, è ovvio; la rappresentanza dei partiti, che non può essere ignorata; ma certamente anche le competenze. Per scegliere gli assessori ci vorrà una sintesi ma, ci tengo a dirlo, non la farò da solo. Dobbiamo affrontare problemi seri, come il calo demografico e la mancanza di lavoro: insieme possiamo farcela”.

