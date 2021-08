Morto Gino Strada, Pastore: “Un esempio di uomo. Ora ci vuole Emergency in Molise”

Il primario del Pronto soccorso di Isernia: “O la politica autorizza o noi scendiamo in piazza”

ISERNIA. E’ morto oggi, venerdì 13 agosto, all’età di 73 anni Gino Strada, il medico e filantropo che nel 1994 aveva fondato la Ong umanitaria Emergency. L’uomo, che si trovava in Normandia per una vacanza, si è spento a causa di problemi cardiaci contro i quali stava da tempo lottando.

La notizia della sua morte ha lasciato attoniti anche i molti molisani che nei mesi scorsi avevano avanzato proprio il nome dell’attivista come commissario ad acta per la sanità della nostra regione. Tra questi anche il dottor Lucio Pastore, primario del pronto soccorso del Veneziale di Isernia, il quale dal profilo facebook personale ha voluto salutare il fondatore di Emergency. “Una perdita enorme – ha scritto - uomo che ha creduto e realizzato un sogno di una medicina di qualità per i più diseredati. È stato un esempio immenso di alternativa al pensiero unico neoliberista decadente”.

E ironia della sorte, Pastore, proprio stamattina ma poche ore prima che la morte di Gino Strada divenisse di dominio pubblico, aveva di nuovo sollevato la questione della necessità dell’intervento di Emergency in Molise per risolvere "una situazione disastrosa per mancanza di personale medico”.

Minacciando di “scendere in piazza nonostante il covid”, e rivolgendosi a cittadini ed istituzioni, Pastore aveva così scritto in un post: “Il Forum in difesa della sanità pubblica di qualità, insieme ad altri Comitati, senza entrare nelle ragioni che hanno determinato la carenza di personale, sta chiedendo di far venire Emergency come in Calabria, per un periodo limitato a trovare soluzioni. Non c'è alcuna polemica in questa richiesta, ma solo la volontà di superare un momento critico”.

“Poiché Emergency viene solo se autorizzata dalla Presidenza del Consiglio – ancora Pastore - basterebbe chiedere alla Presidenza del Consiglio questa autorizzazione”.

“Vedendo il muro di gomma della politica – si legge ancora nel messaggio - che fa finta di non vedere questa soluzione, siamo stati costretti a procedere a una raccolta firme per evidenziare la volontà popolare. Solo ad Isernia e zone limitrofe abbiamo raccolto 12000 firme”.

In chiusura una chiara frecciatina contro la politica: “In assenza di altre possibili soluzioni qualcuno ci vuole spiegare perché Emergency non può essere chiamata?” Sorge il sospetto che non si vuol tentare neanche di dare una possibile risposta a questa situazione per far collassare il sistema.

