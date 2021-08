Covid, Ferragosto di tregua: 17 guariti e 2 dimessi dall'ospedale

Tre i contagi di oggi su 99 tamponi processati. Giornata di pausa per le vaccinazioni



CAMPOBASSO. Numeri confortanti, quelli del bollettino Asrem di oggi sulla situazione Covid in Molise.

Su 99 tamponi refertati, 3 soltanto i contagi in aumento: 1 a Campobasso, 1 a Jelsi e 1 a San Martino in Pensilis. Due invece i dimessi dall’ospedale Cardarelli di Campobasso, entrambi ricoverati nel reparto di Malattie Infettive: si tratta di un residente nel capoluogo di regione e di un cittadino di uno Stato estero. Diciassette, invece, i guariti.

In totale sono 147 i casi attualmente positivi e 137 gli asintomatici a domicilio. Sei, invece, i ricoveri ancora presenti in Malattie Infettive (di cui 5 della provincia di Campobasso) e 1 in Terapia Intensiva (anch’egli della provincia di Campobasso).

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!