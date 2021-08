Isernia, Melogli accetta: per lui la quinta candidatura a sindaco

Comunali/ L'avvocato scioglie le riserve: sarà lui l'uomo di Forza Italia, Lega, Di Baggio e Giovancarmine Mancini. Resta da capire la posizione del capogruppo azzurro Raimondo Fabrizio

ISERNIA. Sarà Gabriele Melogli il candidato sindaco di Forza Italia, della Lega, delle liste civiche di Roberto Di Baggio e di Alleanza per il Futuro alle Comunali di Isernia.

L'ex sindaco dal 2002 al 2012, già candidato con la Dc negli anni Novanta, uomo di grande esperienza amministrativa, tenta per la quinta volta la scalata a Palazzo San Francesco. Reduce dalla sconfitta al ballottaggio contro Giacomo d'Apollonio, nel 2016, cinque anni dopo riprova a giocarsi le sue carte per tornare al governo della città. Il centrodestra, oggi come allora, è diviso in due tronconi: da un lato Fratelli d'Italia con Filoteo Di Sandro e Michele Iorio che supportano l'imprenditore Cosmo Tedeschi, dall'altro Melogli con una coalizione molto simile a quella che lo supportò alle scorse Comunali, con l'aggiunta - di tutto rispetto in termini di peso elettorale - di Isernia Migliore, lista civica del sottosegretario alla Regione Molise Di Baggio, che dovrebbe schierarne almeno una seconda a sostegno dell'avvocato.

Resta ancora da capire cosa farà il capogruppo di Forza Italia Raimondo Fabrizi: sarà della partita a sostegno di Melogli o sceglierà altre strade. In queste ore partirà la 'campagna acquisti' nel centrodestra: trattative aperte e riposizionamenti da una parte all'altra della coalizione sono attesi di qui al giorno della presentazione delle liste, sabato 4 settembre.

