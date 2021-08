La nuova mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sull'incidenza dei contagi da coronavirus nel territorio dell'Unione

CAMPOBASSO. Emergenza Covid: il Molise resiste e resta l'unica zona verde d'Italia. Il dato emerge dall'aggiornamento della mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) sull'incidenza dei contagi da coronavirus nel territorio dell'Unione.

In zona verde (fascia sotto i 50 casi ogni 100mila abitanti con un tasso di positività dei tamponi inferiore al 4 per cento o sotto ai 75 con un tasso inferiore all'1 per cento nelle due settimane precedenti) c'è – si diceva - solo il Molise mentre in zona rossa (fascia 200-499 casi ogni 100.000 abitanti) ci sono Marche, Toscana, Sicilia, Sardegna e Calabria.

Il resto dell'Italia, è in zona gialla. Rispetto alla scorsa settimana passa in area gialla anche la Provincia autonoma di Bolzano.

