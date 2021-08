Premio 'Maria Natale' alla Garante regionale Leontina Lanciano, sabato la cerimonia

Sabato a San Martino in Pensilis il conferimento del riconoscimento che commemora una grande donna del passato, simbolo della civiltà contadina.

Sabato pomeriggio a San Martino in Pensilis sarà conferito il ‘Premio Maria Natale 2021 Una Stella al lavoro’ che viene attribuito ogni anno a una donna che si è distinta per l’impegno professionale in favore degli altri.

L’iniziativa, promossa da Alfredo Caravaggio, Francesco Antonio Santoro e Matteo Boccardi, ideatori del Premio, vuole commemorare Maria Natale, una grande donna, bracciante instancabile, che ha lasciato un segno profondo di volontà e umanità nella comunità sanmartinese. Sempre pronta ad aiutare il prossimo, Maria Natale ha rappresentato un esempio di dedizione, un solido punto di riferimento e un modello da seguire per tanti lavoratori e cittadini all’epoca in cui le comunità vivevano di relazioni di prossimità semplici, profonde e autentiche.

Quest’anno, con la seguente motivazione: "Ad una figlia della terra di San Martino in Pensilis, che dal 2017 difende strenuamente con anima e corpo i diritti delle persone fragili ed emarginate della Comunità Regionale del Molise" il premio è stato assegnato alla Garante regionale dei Diritti della Persona, Leontina Lanciano.

La cerimonia è in programma sabato 21 agosto, alle 18, presso la Sala consiliare del Comune di San Martino in Pensilis, alla presenza delle autorità regionali, comunali e di altre personalità della società civile.

