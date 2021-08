Il Molise torna finalmente al cinema: si riaccendono i proiettori del Maestoso

Tre i film proposti per una riapertura che segna un attesissimo ritorno alla normalità

CAMPOBASSO. “Venerdì riapriamo, venerdì torniamo, insieme a voi, al cinema!” Con queste parole i gestori del Multisala Maestoso di Campobasso, baluardo storico della settima arte in Molise - in attività dal 1999 - annunciano la tanto attesa riapertura dopo uno stop lunghissimo che durava da ottobre.

Proiettori finalmente di nuovo accesi, dunque, venerdì 20 agosto, con tre film in cartellone: una proposta per bambini con ‘Me contro Te il film – Il mistero della scuola incantata’, e i due blockbuster di grido ‘Fast and Furious 9’ e ‘The Suicide Squad: Missione suicida’.

“Sono stati mesi lunghi e difficili – scrivono dal Maestoso su un post Facebook - ma finalmente possiamo ritrovarvi al botteghino, e in fila per i popcorn. Finalmente possiamo spegnere le luci in sala, e ricominciare ad augurarvi, dopo tutto questo tempo: ‘Buona visione!’”.

A questo link è consultabile tutta la programmazione. Sta agli spettatori, ora, difendere con le unghie e con i denti questo tempio di cultura, l’unico vero multisala molisano con una selezione di film in prima visione valida e vasta, e stare dalla parte delle ragazze e dei ragazzi che da sempre lo gestiscono con passione.

Pietro Ranieri

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!