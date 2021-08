Vaccini, i numeri di oggi: 2.140 le dosi

In Molise utilizzato il 93,4 per cento delle quantità a disposizione

CAMPOBASSO-ISERNIA. Sono 2.140 le dosi di vaccini anti Covid somministrate oggi in Molise. Lo riporta il bollettino serale dell’Asrem, che spiega come, di esse, 1.772 siano state di marca Pfizer, 363 Moderna e 5 Janssen. Su un totale di 417.125 fiale consegnate, ne sono state utilizzate 389.730, pari al 93, 43 per cento.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!