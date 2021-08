In Molise... la strada di nessuno: l'odissea di Valerio tra gli enti irresponsabili

Vi raccontiamo una storia di ordinaria... irresponsabilità. Un anno fa l'auto di Valerio finì in un fosso nella via pubblica che collega Campitello Matese alla Sella del Perrone. Ecco come Comune di San Massimo, Comunità Montana, Provincia di Campobasso e Regione si rimpallano la (mancanza) di titolarità rispetto alla manutenzione inesistente. Dopo 12 mesi le buche sono ancora più profonde. Vietato... caderci.

di Maurizio Cavaliere

Le strade molisane sono spesso associate all’inadeguatezza della gestione politica locale, sono ‘quel’ manifesto: frane, fosse, percorsi che girano e girano e girano e talvolta sono chiusi dove meno te lo aspetti.

Ma in Molise c’è di peggio. C’è qualcosa che sconfina nel metafisico di buche talmente grosse che, se ci cadi dentro, rischi di trovarti in un’altra dimensione: quella dell’assurdo. Parliamo nel caso di specie della strada di collegamento tra Campitello Matese e la Sella del Perrone, quella che fiancheggia la maestosa Gallinola fino al quadrivio dove è possibile svoltare pure per Bocca della Selva. Per raccontarvi questa storia, però, non c’è bisogno di avventurarsi così oltre, perché il problema è a monte... Miletto, o giù di lì.

Un anno fa, di questi tempi, Valerio, turista amante della montagna e di Campitello, dove ha casa da più di trent’anni e spesso soggiorna per qualche giorno in inverno e in estate, ha percorso quella strada, ci ha provato, almeno. Alla prima curva, nei pressi degli stabili con appartamenti realizzati dall’ingegner Toffi, la sua auto è finita in una delle due buche che squarciano in quel tratto la carreggiata. Le conseguenze sono state quelle cui molti automobilisti che transitano da quelle parti

sono costretti a fronteggiare e accettare: copertone lacerato e ruota a terra.

E’ la vigilia di Ferragosto e Valerio deve constatare che non solo la gomma è bucata ma che, una volta condotta l’auto fuori dal fosso pieno d’acqua, tutti i gommisti della zona sono irreperibili, probabilmente in ferie. Quindi si rivolge a Stefano, portiere del residence San Nicola Uno. In un paio di giorni la ruota viene cambiata e ‘il nostro’ può recarsi a Bojano per effettuare l’equilibratura. Ma il vuoto letterale e simbolico in cui è caduto, una specie di burrone inaspettato, è un monito che un appassionato di montagna non può non segnalare.

Così, Valerio scrive all’amministrazione di San Massimo, perché la strada insiste in tale Comune, chiedendo il risarcimento del danno non tanto per rifarsi delle spese sostenute quanto per l’indecenza di tenere una strada in quelle condizioni, priva di manutenzione e rischiosa per tanti ‘montanari’ che si muovono da Campitello, che sia per recarsi da un pastore a prendere il formaggio, per andare per fossili (l’area ne è piena), per un’escursione tra i boschi o una scalata alla Gallinola oppure per andare a mangiare al ristorante La Baita che si trova alcuni chilometri più avanti.

La lettera viene inviata il 16 di agosto e questa è la prima risposta del Comune di San Massimo: “Si riscontra che la strada indicata nella Sua istanza non è compresa nell’elenco delle strade comunali e pertanto il Comune di San Massimo non ha competenza all’istruttoria ed evasione della richiesta stessa”. Primo buco nell’acqua, per restare in tema.

Il nostro non si scoraggia, chiama informalmente la Provincia di Campobasso che tuttavia, come il Comune di San Massimo, non ritiene il problema di sua competenza. Quindi scrive contemporaneamente al Presidente della Provincia, al Presidente della Regione, al Commissario della Comunità Montana (ente in liquidazione) e al Prefetto di Campobasso: “Chiedo di chi sia la responsabilità di quella strada, non tenuta in sicurezza e che pertanto, senza manutenzione adeguata, dovrebbe essere chiusa al traffico - scrive nella missiva - Ricordo che Campitello Matese è la località montana più importante e nota del Molise e che tale strada è regolarmente percorsa da appassionati della montagna sia adulti che bambini”.

Tra i primi a rispondere c’è la Provincia di Campobasso che, a firma dell’Istruttore Direttivo Tecnico Gaetano Di Palma e del Responsabile Ufficio Gianluigi Fantetti, annota che: “Il tratto di strada ove si è verificato il sinistro, che va dalla Strada Provinciale 106 di Campitello Matese verso La Baita, e ricade in agro del Comune di San Massimo, non è di competenza della Provincia di Campobasso. Si segnala che la competenza relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria, della tratta interessata, ricade in seno alla Comunità Montana ‘Matese’ con sede in Bojano e/o Comune di San Massimo”.

Valerio quindi attende la risposta della Comunità Montana che, ricordiamo, è un ente ‘morto’ nel senso non ha più funzioni ed è in perenne stato di liquidazione. La replica arriva ed è del Commissario liquidatore tuttora in carica Carlo Perrella: “Da una verifica effettuata - si legge nella nota - i tratti di strada a cui si fa riferimento non ricadono sotto la competenza della scrivente Comunità Montana”.

Bene, anzi male, come diceva qualcuno: la strada che collega Campitello all’incrocio che porta anche a Bocca della Selva non appartiene a nessuno, una zona franca dove tutti la fanno franca, un’enclave stradale in cui se ti succede qualcosa, anche grave, nessuno è responsabile o forse lo sono tutti, a seconda dei punti di vista.

C’è però un’altra possibilità per Valerio: verificare cosa dice la Regione in proposito. La sua missiva è stata inviata anche all’ente di via Genova. La Regione non può che attenersi a un vecchio atto (14 gennaio 2002) della Direzione Generale IV delle Politiche del Territorio, dei Trasporti e della Casa, settore viabilità. Il documento afferma la totale mancanza di competenza della Regione rispetto a quel tratto di strada. “Per quanto attiene il passato recente - si legge tra le righe - la Giunta regionale del Molise nel corso dell’anno 2000 - attraverso attività istruttoria preliminare curata dal preposto Settore programmazione - ha inteso assegnare un finanziamento di 2 miliardi 665 milioni di lire in favore della Comunità Montana ‘Matese’ finalizzato alla sistemazione di quel tronco di interesse regionale della strada in oggetto indicata”. Note a margine queste, anch’esse interessanti, così come il fatto che quella strada venne realizzata tra gli anni ‘50 e ‘60, quindi prima della nascita della Regione Molise, a cura dell’Ente Provinciale per il Turismo tramite i cosiddetti ‘cantieri scuola’, seppure verosimilmente sotto la sorveglianza del Genio Civile dello Stato. Ma poi né il Genio, né altro Ente pubblico si fecero carico di individuare il soggetto pubblico cui intestare unilateralmente la proprietà dei suoli o almeno il soggetto o i soggetti a cui affidare l’opera della gestione. La Regione quindi è solo indirettamente responsabile.

Tornando a Valerio e ai nostri giorni, il Comune di San Massimo si era intanto cautelato ulteriormente circa la responsabilità eventuale per un risarcimento (una somma minima che Valerio avrebbe dato in beneficenza) e scrive il 4 marzo: “Si comunica che, in ogni caso, la richiesta di risarcimento danni non potrebbe essere presa in considerazione in quando non comprovata da idoneo verbale di accertamento o rapporto da parte di un Organo di Poiizia stradale”. Beh, vallo a trovare un organo di Polizia stradale su una strada che dovrebbe essere pubblica ma che è il far west, un po’ come la piana e la piazza di Campitello oggi, per giunta il giorno prima di Ferragosto.

Nessun rilievo sostanziale neanche dalla Prefettura che pure si era preoccupata di intervenire nella prima parte dell’odissea di rimpalli di responsabilità e pastoie burocratiche in cui è affondato Valerio insieme alla sua auto. “Mi auguro che la Signoria Vostra - scrive il nostro - faccia chiarezza e valuti quindi per motivi di sicurezza la chiusura al traffico del tratto di strada in questione oppure ordini l’assunzione di responsabilità a chi di dovere: Comune, Comunità Montana, Regione o Provincia che sia”.

Nulla di tutto questo: il tempo passa e Valerio non può ancora risalire dal baratro di insipienza amministrativa in cui qualcuno lo ha spinto. Nel Molise che vuole vincere la sfida del presente e del futuro, quella di una regione che parla di riscatto e di turismo, constatiamo che una delle strade di collegamento dà e verso la principale stazione turistica montana, è un colabrodo di cui nessuno si interessa. Questa storia non è solo una dimostrazione di mancanza di responsabilità e l’emblema del groviglio burocratico di cui un cittadino può essere vittima, ma è l’evidente prova di una totale mancanza di buonsenso, il che è peggio. Proprio lì dove pietre, pini, abeti e faggi disegnano uno dei tratti paesaggistici più puri e affascianti della regione, lì dove si raccoglie il primo bacino d’acqua che, giù a valle, diventerà il Biferno, lì c’è una voragine che si porta via tutto, anche la speranza.

Ah, dimenticavamo, abbiamo percorso quella strada pochi giorni fa, esattamente un anno dopo l’incidente occorso a Valerio: le buche sono ancora più profonde.

