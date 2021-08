Covid, scende ancora l’Rt: in Molise l’incidenza è 24,6 casi ogni 100mila abitanti

I dati del monitoraggio relativo all’ultima settimana. E intanto, a livello nazionale, l’Iss conferma che l’82% dei tamponi positivo alla variante Delta

ROMA/CAMPOBASSO. Scende ancora l’Rt nazionale: da 1,27 dell’altra settimana a 1,1 degli ultimi sette giorni.

Questo quanto emerge dall’ultimo monitoraggio effettuato da Ministero della salute e Istituto superiore di sanità.

Secondo la bozza del report – si legge su TgCom24 – resta, altresì, sostanzialmente stabile l'incidenza dei contagi per 100mila abitanti in Italia. Dal 13 al 19 agosto l'incidenza è a 74 casi ogni 100mila abitanti, contro 73 della settimana precedente e 68 di quella ancora antecedente. L'incidenza più alta si registra in Sardegna con 156,4, in Sicilia con 155,8 e in Toscana con 127,3. Nella classifica seguono Umbria (92,6), Emilia Romagna (87,5) e Calabria (81,4). Cinque quelle sotto soglia 50 casi per 100mila abitanti: Friulia Venezia Giulia (46,1); Lombardia (34,9); Molise (24,6); Piemonte (38); Puglia (43,9).

Non solo. L’Iss riferisce anche come in Italia, negli ultimi 45 giorni, l'82,4% dei tamponi sequenziati è risultato positivo alla variante Delta, mentre è in forte calo l'Alfa, all'8%.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!