Coronavirus in Molise, 2 nuovi positivi ma i guariti sono 9. Dimesso un paziente

Migliora la situazione in regione sul fronte Covid. Il bollettino diffuso dall’Asrem

CAMPOBASSO. Ancora Covid in Molise. Ma la situazione odierna, a fronte di 276 tamponi processati dall’Asrem, si presenta migliore dei giorni appena trascorsi.

I nuovi positivi sono 2, rispettivamente di Campobasso e San Martino in Pensilis. Mentre i guariti sono di più: ben 9.

Inoltre dal bollettino giornaliero diffuso dall’Azienda sanitaria risultano anche le dimissioni di un paziente di Sepino.

Ed ecco che i casi attuali di Covid in regione sono 188; i ricoveri complessivi presso il Cardarelli di Campobasso sono 7, di cui solo uno in Terapia intensiva; i soggetti in isolamento sono 2.214.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!