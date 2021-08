Coronavirus, da inizio anno somministrati in Molise 392mila vaccini

La campagna di vaccinazione prosegue e si avvicina sempre di più alle 400mila somministrazioni da gennaio 2021

CAMPOBASSO. Sono 392mila i vaccini anti-Covid somministrati fino ad oggi in Molise. Lo si evince dall’ultimo report fornito dall’Asrem, che conferma che la regione è ormai sempre più vicina alla soglia delle 400mila somministrazioni di siero, mentre domani 21 agosto è in programma l’Open-day al Cardarelli per i ragazzi della fascia di età compresa tra 12 e 18 anni.

La copertura di dosi somministrate rispetto a quelle a disposizione dell’Asrem ha raggiunto oggi il 93,99%.

