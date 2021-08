Covid, ancora 9 contagi in Molise

Un paziente dimesso da Malattie Infettive. Tasso di positività di poco superiore al 2 per cento

CAMPOBASSO-ISERNIA. Nove nuovi contagi oggi, sabato 21 agosto. Lo riferisce il bollettino regionale Asrem, che spiega come siano stati 413 i tamponi processati in data odierna. Il tasso di positività si attesta di poco sopra il 2 per cento.

I casi positivi sono stati in 8 comuni diversi: 2 a Riccia, 1 a Bojano, 1 a Campobasso, 1 a Isernia, 1 a Montefalcone del Sannio, 1 a Palata, 1 a Termoli, 1 a Torella del Sannio. Buone notizie sul fronte dei ricoveri: dimesso un paziente da Malattie Infettive, dove ora si trovano allettate 5 persone, 3 della provincia di Campobasso e 1 di Isernia. Un solo paziente, infine, resta nel reparto di Terapia Intensiva del Cardarelli di Campobasso.

Si registra inoltre un nuovo caso di guarigione, questa volta a Campodipietra. I casi attualmente positivi in regione sono 196, di cui 129 provenienti dalla provincia di Campobasso e 65 da quella di Isernia, 2 da altre regioni. Gli asintomatici a domicilio sono infine 183.

