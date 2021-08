Il futuro delle scuole nei piccoli comuni: sindaci a caccia di soluzioni

Confronto in Municipio a Bonefro. Si valuta un’intesa per l’interscambio e l’accorpamento a rotazione

BONEFRO. Continuare a garantire il diritto all’istruzione anche nei centri più piccoli, alle prese con un costante calo demografico. Una mission per i sindaci del Basso Molise, pronti ad unire le forze.

Il futuro delle scuole è stato il tema al centro della riunione intercomunale che si è tenuta in Municipio a Bonefro. Hanno preso parte al tavolo i rappresentanti dei comuni di Bonefro, Rotello e San Giuliano di Puglia, insieme alla dirigente scolastica, Giovanna Fantetti.

“Alla luce dell’andamento demografico dei nostri territori – si legge sulla pagina Facebook del Comune di Bonefro - è emersa la comune volontà di sottoporre all’attenzione della popolazione scolastica e della cittadinanza tutta l’eventualità di un’intesa tra comuni volta ad un interscambio e accorpamento (a rotazione) della popolazione scolastica, ad iniziare dalla scuola secondaria di primo grado”.

Sarà premura delle amministrazioni comunali convocare, a breve, apposite riunioni con la popolazione per discutere di tali proposte.

“La dirigente scolastica, che ha ben accolto l’iniziativa, ci ha garantito la piena disponibilità – fanno sapere infine da Comune - nel venire incontro alle scelte che saranno effettuate a livello locale. La stessa, inoltre, ha precisato che per l’anno scolastico 2021/22 verrà garantito adeguato potenziamento del corpo docente, per ottimizzare l’insegnamento in tutte le scuole dei nostri comuni”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!