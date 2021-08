Covid, Molise vicino alla soglia dei 400mila vaccini somministrati: è corsa contro il tempo sulla scuola

Si sta accelerando sempre di più sulla immunizzazione dei più giovani, che ieri hanno affollato il Cardarelli per l’Open-day promosso dall’azienda sanitaria

CAMPOBASSO. Continua spedita la marcia verso le 400mila somministrazioni di vaccino anti-Covid in Molise. Nella giornata di ieri oltre 2mila dosi in più hanno portato il totale a 394.298 dall’inizio della campagna di vaccinazione. Aumenta il numero di giovani under 20 immunizzati con la prima dose del vaccino, in vista dell’avvio imminente del nuovo anno scolastico.

La copertura di somministrazioni eseguite rispetto alle dosi a disposizione dell’Asrem, ha raggiunto ieri il 94,53%.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!