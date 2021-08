Referendum eutanasia legale, Larino ha risposto con 129 firme raccolte ieri in piazza

A livello nazionale raggiunto in meno di due mesi l’obiettivo delle 500mila firme, ma i promotori continuano a spingere sull’acceleratore anche in Molise

LARINO. Sono state 129 le firme raccolte ieri sera nel centro storico frentano a sostegno del referendum sull’eutanasia legale, la cui iniziativa è partita grazie alla battaglia dell’associazione nazionale Luca Coscioni.

"Abbiamo raggiunto in meno di due mesi l'obiettivo delle 500 mila firme. Ma ora non possiamo rischiare e bisogna mettere al sicuro le firme raccogliendone ancora fino all'ultimo giorno consentito, il 30 settembre”. Così il promotore bassomolisano Matteo Fallica, che ha definito l’iniziativa “una epocale conquista di libertà”.

“Anche Larino - ha commentato Fallica - ha risposto con un grandissima affluenza al banchetto, questo testimonia che è un tema sentito e la gente sa benissimo di cosa stiamo parlando. E questo spiega il successo della raccolta di firme. È una battaglia trasversale, di civiltà e non ci sono differenze tra chi è di destra o di sinistra.

Con il referendum che si terrà la prossima primavera – ha spiegato Fallica - si chiede di abolire la parte dell'articolo 579 del codice penale che prevede quindici anni di carcere per il reato di omicidio del consenziente; lasciando inalterata la parte in cui si sanziona chi aiuta a morire un minore o una persona con una deficienza psichica. Lo slogan è "liberi fino alla fine" perché imporre una scelta a un malato che passa attraverso sofferenze indicibili è contro la vita, contro la costituzione, come ha dichiarato la Consulta perché si traduce in una forma di tortura.

Sarà una conquista fondamentale per la nostra vita democratica perché ognuno – ha concluso Matteo Fallica .- deve poter scegliere sulla propria vita”.

E sempre a Larino, a partire da domani, sarà possibile firmare i moduli del referendum recandosi nella sede del Comune.