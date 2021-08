Molise lontano dal milione di turisti: stimate 234mila presenze da giugno a settembre

Non c’è stato l’atteso boom pronosticato all’inizio dell’estate, ma si registra comunque una variazione dell’11,8% di presenze in più rispetto al 2020

CAMPOBASSO. A giugno era stata azzardato l’obiettivo ambizioso di 1 milione di turisti in Molise ma i dati reali, resi noti da una indagine condotta congiuntamente dall’Istituto Demoskopika e da Unisannio, fotografano una situazione diversa, seppur in netto miglioramento rispetto allo scorso anno.

Da giugno a settembre di quest’anno sono state stimate quasi 234mila presenza di turisti in Molise, attratti per la gran parte della costa e dalla città di Termoli, che anche nel 2021 si è confermata Regina dell’estate. Un numero di presenze nettamente inferiore a quello pronosticato a giugno, che comunque fa segnare un netto incremento, pari all’11,8% in più rispetto all’anno scorso. Si può parlare quindi di ripartenza del turismo post-Covid senza farsi prendere troppo dall’entusiasmo.

In termini di variazioni percentuali, il Molise fa meglio di Umbria, Trentino Alto Adige, Piemonte, Lazio e Veneto, regioni che però viaggiano su numeri di presenze molto più alte di vacanzieri.

Le regioni che hanno fatto registrato un vero e proprio boom di turisti sono state la Puglia con il 33% in più rispetto allo stesso periodo del 2020; l’Emilia Romagna con il 26,3%; la Sicilia con il 23,6% e la Toscana con il 23,3%.