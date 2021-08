Covid, il Molise piange un’altra vittima: muore un 74enne di Campobasso

Il decesso nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli dove nelle ultime ore sono stati ricoverati due pazienti. Tre i nuovi positivi su 145 tamponi processati dall’Asrem

CAMPOBASSO. Emergenza coronavirus: il Molise piange un’altra vittima. Ha perso la sua battaglia contro il Covid un 74enne di Campobasso ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Cardarelli di Campobasso. I decessi accertati dall’Asrem dall’inizio della pandemia salgono così a 493.

Nelle ultime ore sono stati ricoverati altri due pazienti di San Giacomo degli Schiavoni e di Sesto Campano. Al momento dunque le persone assistite in ospedale sono 7: sei in Malattie Infettive, mentre è ancora in Terapia Intensiva la 36enne di Guglionesi.

Intanto sono stati accertati tre nuovi casi sui 145 tamponi processati dall’Asrem: 1 a Campolieto, 1 a Sesto Campano e 1 Termoli.

Tre invece i guariti che portano a 195 il numero degli attualmente positivi: 127 risiedono in provincia di Campobasso, 66 nell’Isernino e 2 fuori regione.

