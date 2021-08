Covid: il 69,9 per cento dei molisani ha completato il ciclo vaccinale

La regione è al quinto posto in Italia

CAMPOBASSO/ISERNIA. Procede in Molise la campagna vaccinale per combattere la diffusione del Covid. Una corsa contro il tempo per cercare di immunizzare il più alto numero di persone.

La buona notizia è che il 69,9 per cento della popolazione over 12 anni ha completato il ciclo.

Il dato emerge dal monitoraggio settimanale effettuato dall'analista Luca Fusaro sulla base dei dati Istat. Il Molise è quinto nella graduatoria italiana e ben al di sopra della media nazionale che è del 68,1 per cento.

Per quanto riguarda i contagi, sempre dai dati analizzati dall'esperto, risulta che il Molise continua ad essere la regione con l'incidenza minore di nuovi casi ogni 100mila abitanti. Sono 23 quelli accertati nel corso della scorsa settimana.

