Fiera annuale del 30 e 31 agosto, ordinanza sindacale: si accede solo con Green pass

Lo ha stabilito il primo cittadino di San Martino in Pensilis Giovanni Di Matteo

SAN MARTINO IN PENSILIS. Torna la fiera annuale del 30 e 31 agosto di San Martino in Pensilis, ma per evitare il rischio della diffusione del contagio da Covid-19 si può accedere all’area espositiva solo mostrando il Green pass.

E’ quello che prevede l’ordinanza firmata dal sindaco Giovanni Di Matteo, che ha delineato anche l’area interessata alla fiera, di conseguenza chiusa al traffico: via Marina, piazza Umberto I, via Puglia. Le persone prive di certificazione verde, che saranno eventualmente rintracciate, saranno sanzionate a norma di legge.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!