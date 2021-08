Covid, campagna vaccinale: somministrate in regione altre 1.712 dosi

I dati del report giornaliero diffuso dall’Asrem

CAMPOBASSO. Ancora una giornata contrassegnata dalla campagna vaccinale anti-Covid in Molise. Ed ecco che nelle ultime ore sono state somministrate altre 1.712 dosi di vaccino, per un totale di 398.696.

Più nel dettaglio, dall’avvio delle immunizzazioni ad oggi, in 275.049 hanno ricevuto il siero Pfizer, 64.327 quello AstraZeneca, 53.489 il vaccino Moderna e 5.830 hanno ricevuto il monodose Janssen.

Questi i dati della somministrazione ordinaria, cui si aggiungono quelli dei vari ‘Open day’ organizzati dall’Asrem sul territorio, che stanno riscuotendo discreto successo e che vanno a raggiungere sempre più cittadini. Attività fondamentale per l’azienda sanitaria, in ordine alla prevenzione del contagio dal virus che, alla luce dell’elevata trasmissibilità della variante Delta, ha ripreso a circolare, seppur in maniera contenuta.

Prossimo appuntamento con l’Open day è a Termoli, il prossimo 28 agosto, presso il Palairino: accesso consentito ai cittadini dai 12 anni in su.

