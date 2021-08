Comunali Isernia, centrodestra in conclave. Terzo polo verso Melogli

Previsto per domani un summit per tentare, in corner, di ricucire gli strappi interni alla coalizione. L’avvocato Fabrizio ancora non scioglie le riserve

ISERNIA. Gran fermento nel centrodestra isernino in vista dello scadere dei termini per la presentazione delle liste in campo per le Comunali del capoluogo pentro, previsto per la mattina del 4 settembre prossimo.

I maggiorenti della coalizione, al momento frammentata, starebbero tentando il tutto per tutto per riuscire, in corner, i vari strappi, con l’obiettivo di presentarsi uniti all’appuntamento con le urne. Auspicio manifestato anche dal coordinatore della Lega molisana Jari Colla, il quale, sulle colonne di Primo Piano Molise, ha finanche ‘agitato lo spettro’ di un eventuale intervento romano.

In ogni caso, indiscrezioni riferiscono che per domani, 26 agosto, sarebbe fissata una riunione di vertice. Forse quella decisiva. Ma su cui vige stretto riserbo, anche sugli eventuali convitati.

Intanto, due incontri ‘informali’, probabilmente propedeutici a tale summit, hanno avuto luogo nella giornata di ieri: un primo tra la coordinatrice di Forza Italia Annaelsa Tartaglione e i cosiddetti ‘scontenti’ del centrodestra, compreso il consigliere Raimondo Fabrizio, conclusosi sostanzialmente con un nulla di fatto; un secondo tra le forze centriste di Italia Viva, Azione, parte di Nexus e ancora Raimondo Fabrizio, a seguito del quale sarebbe emersa la volontà di tali gruppi (fatta eccezione per l’avvocato azzurro che ancora non scioglie le riserve) di convergere sulle posizioni forziste e, quindi, sulla candidatura a sindaco di Gabriele Melogli. Salvo clamorosi colpi di scena, al momento remoti. Dunque, pare che l’imprenditore Di Luozzo sia intenzionato al passo indietro.

Discorso diverso, invece, per l’altro imprenditore in campo: Cosmo Tedeschi, determinato a proseguire la sua corsa per lo scranno più alto di palazzo San Francesco, con le sue forze e con il sostegno di Fratelli d’Italia e del gruppo riconducibile a Michele Iorio.

Alfine, la situazione del centrodestra pare cristallizzata sul sostanziale dualismo Tedeschi-Melogli, con l’incognita Fabrizio. Sempre che non si verifichi un miracolo dell’ultimo minuto, che in politica non è mai da escludere.

