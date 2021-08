Covid, corsa contro il tempo per vaccinare i giovani: disagi negli hub del basso Molise

L'imminente avvio del nuovo anno scolastico e il possibile estendimento dell'obbligatorietà del Green-pass sta portando all’intasamento degli hub sparsi sul territorio regionale. Oggi al Vietri si sono registrati disagi e attese snervanti

LARINO. L’avvio del nuovo anno scolastico è alle porte e dopo un’estate segnata dalle discussioni sulla necessità di vaccinare soprattutto i vacanzieri, oggi il problema fondamentale, finora sottovalutato, resta quello di garantire l’immunità agli studenti, per evitare quanto più possibile di riportare la scuola alla didattica a distanza.

Anche in Molise è in atto una corsa contro il tempo e gli hub sparsi sul territorio regionale in questi giorni vivono in uno stato di sofferenza, a causa della carenza di dosi a sufficienza e di personale. Tra i centri nei quali si stanno registrando i maggiori disagi c’è Larino. Nonostante il sensibile incremento di dosi giornaliere, portate da circa 130 di fine luglio alle 250 odierne, non mancano i disagi dovuti alle lunghe attese prima di poter inoculare il vaccino anti-Covid.

Questa mattina, nonostante tutti siano arrivati al presidio sanitario frentano con regolare prenotazione, si sono verificate attese di ore e la percezione è che con il trascorrere dei giorni la situazione tenderà a peggiorare, per responsabilità attribuibili all’organizzazione della macchina sanitaria.

Nonostante il trascorrere dei mesi, l’unico punto di riferimento per la vaccinazione restano gli hub sanitari pubblici mentre sono rimasti pressoché scoperti di dosi i medici di medicina generale e le farmacie sparse sul territorio. Senza contare il fatto che l’introduzione e la progressiva estensione dell’obbligo del Green pass sta generando preoccupazione in coloro i quali ne sono ancora sprovvisti. Ancora una volta si è costretti a rincorrere l'emergenza, mentre nel frattempo la corsa dei virus è ricominaciata e la dimostrazione è data dall'aumento progressivo di contagi e ricoveri ospedalieri.