In Molise arrivano la Campana della transumanza e l’Ambasciatore Unesco

Domani il simbolo dell’Amicizia e dei Pastori transumanti sarà al centro di un dibattito organizzato (a Santo Stefano) tra gli altri da Nicola Di Niro (Asvir Moligal), Carmelina Colantuono e Tratturando. Presente Massimo Riccardo.

di Maurizio Cavaliere

La campana dell’Amicizia e dei Pastori transumanti arriva in Molise, precisamente in un punto nevralgico del percorso tratturale che attraversa la regione: Santo Stefano, frazione di Campobasso.

Domani mattina, 27 agosto, presso il campo polivalente della comunità che vive sul tratturo Lucera-Castel di Sangro, è in programma una giornata speciale di approfondimento sul tema transumanza. Organizzano Asvir Moligal, Associazione Tratturando e Popoli & Territori Fondazione Aps.

La campana dei Pastori transumanti sta viaggiando da Troina, in Sicilia, su un lungo percorso di tratturi che la porterà a Madrid dove il 24 ottobre sarà consegnata al pastore Jesus Garcon, che attraverserà la città in virtù di una regia autorizzazione del 1270, a dimostrazione del valore e della considerazione in cui era tenuto l’attraversamento dei centri urbani da parte delle mandrie transumanti.

Domani farà tappa (la quinta) in Molise: consegna prevista alle 11 a Santo Stefano. Dopo i saluti istituzionali, avrà luogo una tavola rotonda dal titolo “Le grandi vie della Transumanza, il Borgo occasione di sviluppo, l’etica della salute”.

Interverranno Massimo Riccardo (Ambasciatore Permanente all’Unesco),

Nicola Di Niro (Partenariato istituzionale riconoscimento Unesco), Carmelina Colantuono (Presidente Fondazione Popoli & Territori), Maurizio Di Cristofaro (Presidente Associazione Tratturando), Felice Di Donato (Medico Componente scientifico Partenariato della Transumanza). Chiusura dei lavori affidata al Presidente della Regione Donato Toma.

Saranno inoltre consegnate alcune pergamene alle aziende transumanti molisane ed è previsto un momento di degustazione di prodotti tipici curata da Emilio Paolone della Pro Loco di Santo Stefano e Mariarosaria D’Alessandro della omonima azienda.

Una mattinata interessante, insomma, fra il presente e il futuro della transumanza, con i grandi protagonisti del riconoscimento di questo antico rito agropastorale, e delle vie delle civiltà, nel patrimonio immateriale dell’Umanità Unesco.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!