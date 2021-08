Covid: situazione in lieve peggioramento in Molise ma resta regione con minor numero di casi

I dati calcolati su 100mila abitanti nel periodo 18-24 agosto. Gli esiti del monitoraggio Gimbe

CAMPOBASSO. Lieve aumento dei nuovi casi di Covid in Italia (+4,3%) nel periodo 18-24 agosto rispetto alla settimana precedente: continuano a salire i pazienti ricoverati in area medica (+16,2%) e nelle terapie intensive (+19,1%). In aumento i decessi: 345 negli ultimi 7 giorni, con una media di 49 al giorno (34 nella settimana precedente). Sono i dati forniti dalla Fondazione Gimbe attraverso l’ultimo monitoraggio, che rileva un incremento percentuale dei nuovi casi in 8 Regioni, quali: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Provincia autonoma di Bolzano, Puglia e Sicilia.

Per quanto riguarda il Molise, fa segnare un peggioramento, seppur contenuto, rispetto alla settimana precedente con 61 casi attualmente positivi per 100mila abitanti. I posti letto in area medica occupati da pazienti Covid in regione risultano al 5%, mentre quelli in Terapia intensiva (a due giorni fa, ndr) al 3%.

Sul fronte campagna vaccinale il numero di somministrazioni nell’ultima settimana si ferma a quota 223 mila dosi al giorno. Si conferma l’esitazione vaccinale degli over 50, di cui ancora 3,5 milioni mancano all’appello dell’immunizzazione, mentre crescono i tassi di coperture dei più giovani.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!