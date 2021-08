Settembre alle porte e il Molise torna a svuotarsi: per i giovani unica soluzione è fare le valigie

Passata la breve sbornia estiva, i comuni molisani tornano a spopolarsi e sono sempre di più i giovani costretti ad emigrare verso destinazioni più sicure. L'esodo dal Sud destinato a crescere anche nei prossimi anni

CAMPOBASSO. La sbornia dei ritorni estivi sta per concludersi e puntualmente, come ogni anno, riprende l’emigrazione dei giovani verso le regioni del Nord e verso l’estero. Le strade e i vicoli dei paesi molisani tornano a svuotarsi, mentre dall’Istat arriva un nuovo grido d’allarme: con la crisi pandemica ancora in atto l’esodo dalle regioni del Sud subirà una accelerazione. L’impressione è che lo sbilanciamento di fondi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a vantaggio delle regioni ricche possa rappresentare la pietra tombale sulle speranze dei rilancio di un Sud abbandonato alle logiche clientelari.

I numeri della fuga dal Sud sono impietosi: secondo l’Istat negli ultimi cinque anni sono circa 244mila i giovani con più di 25 anni, per lo più provenienti dalle regioni povere del Mezzogiorno, che si sono trasferiti all’estero, di cui il 64% possiede un diploma o una laurea. Dal 2013 al 2017 il numero degli emigrati laureati è salito del 41%. Nel solo 2017 i laureati a fare i bagagli sono stati 28mila, il 4% in più rispetto al 2016. Il Sud e il Molise continuano a perdere il proprio capitale umano e si privano delle risorse di più alto profilo, e così il rilancio diventa ancora più difficile.

La situazione di collasso occupazionale rischia di aggravarsi di mese in mese. Nell’ultimo trimestre l’Italia ha perso un decimale nel Pil, una battuta d’arresto che non si verificava dal 2014. Ciò si traduce in perdita di fatturato per le aziende e di migliaia di posti di lavoro. L’Istat ha rilevato che i disoccupati nel mese di ottobre erano 2 milioni e 746mila, ovvero 64mila in più rispetto al mese precedente. La disoccupazione giovanile si attesta al 32,5%. Quest’anno in 168mila, fra i 35 e i 49 anni, hanno perso il lavoro. In una situazione del genere, come evidenzia il quotidiano TheVision, persino abbandonare tutto con il rischio di trovarsi in difficoltà a chilometri da casa e senza amici o familiari vicini risulta essere la soluzione più ragionevole, o comunque più lungimirante di restare in un Paese che non sa valorizzare le proprie risorse umane.

Ad aggravare il quadro sconfortante ci pensa anche la statistica sui Neet: il 25,7 % dei nostri giovani non è occupato, non studia e non cerca lavoro mentre la media europea si attesta intorno al 14,3%.

In un quadro del genere non sembra esserci alternativa per i giovani, che partire verso destinazioni più sicure, anche se c’è il rischio che prima di trovare la professione per cui hanno studiato dovranno fare un lavoro di grado inferiore alla loro formazione. Ormai tra i giovani, anche in Molise, c’è il sentimento diffuso che in qui sia impossibile avere un futuro dignitoso, sotto la nube di una classe dirigente legata a logiche di stampo clientelare, in una regione dove i servizi essenziali vengono sempre meno, mentre le tasse aumentano ogni anno di più. Il fatto di cullarsi sull’arrivo di turisti per due mesi l’anno non servirà ad evitare la progressiva desertificazione della regione, peraltro già certificata dall’inarrestabile decremento demografico, in mancanza di una vera inversione di tendenza che può realizzarsi solo con lea supremazia del merito e delle capacità rispetto al “voto in cambio del favore”.