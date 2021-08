Coronavirus, scende l’indice di contagio Rt. In Molise l'incidenza più bassa d’Italia

Dal monitoraggio del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità. Resta la preoccupazione per l’aumento dei casi registrati ieri, 51 su 474 tamponi e dei decessi, 3 in pochi giorni

CAMPOBASSO. Coronavirus, scende l’indice di contagio Rt, a 1,01 a livello nazionale, ma aumenta ancora l’incidenza.

Questo il dato che emerge dal monitoraggio del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità, relativo al periodo 16-22 agosto. "L'incidenza – spiega l’Iss - rimane al di sopra della soglia settimanale di 50 casi ogni 100.000 abitanti, che potrebbe consentire il controllo della trasmissione basato sul contenimento, ovvero sull'identificazione dei casi e sul tracciamento dei loro contatti".

La situazione del Molise migliore di quella delle altre regioni, con l’incidenza a 7 giorni a 22,6 (nella settimana 20-26 agosto), il dato più basso in Italia, ben al di sotto della media nazionale di 77. Questo non toglie la preoccupazione per l’aumento di casi in Molise, 51 su 474 tamponi, accertati nella giornata di ieri, e dei decessi, 3 in pochi giorni.

L’occupazione di posti letto ordinari è al 4,5% (la media italiana è del 7,1%), quella di posti di terapia intensiva al 2,6% (la media è del 5%), lontano dalle percentuali del 15% e del 10% che fanno scattare il passaggio in Zona gialla.

C.S.

