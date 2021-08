Transumanza e Unesco: l’Ambasciatore: “Ora serve progettualità”

In occasione dell’arrivo della Campana dei pastori transumanti a Santo Stefano, Massimo Riccardo ha incontrato le istituzioni e gli operatori: “Grande il lavoro fatto da Nicola Di Niro e dalla famiglia Colantuono”. Presenti Gravina e Toma.

di Maurizio Cavaliere

La Campana dei pastori transumanti ha raggiunto Santo Stefano questa mattina. All’incrocio tra il braccio tratturale che arriva da Taverna del Cortile e il tratturo Lucera-Castel di Sangro, dove la transumanza dei Colantuono vive la meravigliosa fase conclusiva del lungo viaggio dalla Puglia, si sono ritrovati diversi operatori e istituzioni. L’arrivo della campana (partita da Troina in Sicilia e in cammino verso Madrid) nella frazione di Campobasso ha infatti rappresentato un momento di confronto sui potenziali sviluppi della transumanza entrata tra i beni dell’Unesco.

Presenti infatti Nicola Di Niro, direttore di Asvir Moligal e Carmelina Colantuono, ovvero i due molisani cui più di tutti si deve il merito di aver piantato il primo seme, e poi coltivato, il progetto di candidatura che, attraverso varie vasi, ha portato tratturi e transumanze di Italia, Grecia e Austria nel patrimonio immateriale dell’Umanità. Con loro è arrivato a Santo Stefano l’Ambasciatore Permanente d’Italia all’Unesco Massimo Riccardo il quale ha evidenziato la qualità del lavoro fatto in Molise e il grande interesse di tutto il pianeta intorno al fenomeno delle migrazioni di armenti.

A fare gli onori di casa il dottor Felice Di Donato, punto di riferimento della comunità di Santo Stefano e il sindaco di Campobasso Roberto Gravina. Importante la presenza del Presidente della Regione Molise Donato Toma che ha avuto parole di grande apprezzamento per l’opera di valorizzazione della transumanza svolta dalla famiglia Colantuono, un lavoro secolare che ha avuto la forza e la capacità di tutelare quel patrimonio di genuinità, volontà e integrità che caratterizza il lavoro dei pastori molisani.

Maurizio D’Alessandro, in qualità di Presidente dell’Associazione ‘Tratturando’, ha poi illustrato una ipotesi di progetto attraverso il quale tratturi e transumanza vanno a integrarsi in una forma più ampia di sviluppo del borgo di Santo Stefano. Un progetto teoricamente esportabile in altri contesti territoriali, che sarà verosimilmente portato avanti nei prossimi mesi.

valorizzazione di un borgo su un tratturo non è che uno dei possibili canali da percorrere sulla strada del turismo cosiddetto sostenibile e in grado di portare gente in Molise senza alterarne le sane peculiarità di base.

Questo in sintesi il pensiero dell’Ambasciatore Unesco Massimo Riccardo: “Dopo il riconoscimento del 2019 si guarda alle prospettive. Quello dell’Unesco non è mai un punto di arrivo ma un punto di partenza: una responsabilità per le comunità, chiamate a far conoscere il proprio elemento e a fare in modo che sia condiviso con altri territori attraverso iniziative. Subito dopo il riconoscimento del dicembre 2019, per il quale è stato fatto un ottimo lavoro, c’è stato il Covid, ora speriamo possa iniziare un percorso importante. L’Unesco ci ha dato questa possibilità, noi tutti dobbiamo portarla avanti. Lavorare e costruire intorno al bene immateriale premiato: con la Commissione nazionale, con le comunità locali e con tutti gli altri interlocutori in grado di portare avanti questi valori mediante operosità e progettualità”.