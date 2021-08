Campobasso, sostegno concreto alle persone fragili: pronti gli alloggi protetti ‘Silver Age’

Tutti i dettagli del progetto, destinato ad anziani e non solo, saranno illustrati dall’amministrazione comunale e dai responsabili della struttura in una conferenza stampa

CAMPOBASSO. Tutto pronto per l’apertura degli alloggi protetti ‘Silver Age’, che a partire dai prossimi giorni verranno assegnati principalmente agli anziani ma anche a tutte quelle persone, singole o in coppia, che vogliono mantenere le proprie abitudini e la propria autonomia abitando in un’ambiente protetto e controllato, favorito da occasioni d’incontro e di socializzazione.

Il progetto, fortemente voluto dall’amministrazione comunale del capoluogo in collaborazione con la Optima Srl, sarà presentato in una conferenza stampa giovedì 2 settembre, alle ore 10:00, in via Marche.

Alle domande dei giornalisti risponderanno Nicola Cesare, presidente di Optima, Cosimo Dentizzi, direttore sanitario della struttura, Roberto Gravina, sindaco di Campobasso, Vincenzo De Marco, dirigente comunale e Luca Praitano, assessore alle politiche sociali del comune di Campobasso.

G.V.

