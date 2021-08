Covid, vaccino a docenti e Ata: in Molise copertura del 95%. Fa meglio solo la Campania

In Italia sono ancora senza vaccino 138mila lavoratori della scuola, di cui appena 140 sono in servizio nelle scuole del Molise

CAMPOBASSO. Il Molise si conferma tra le regioni al top per capacità di immunizzazione di docenti e Ata in servizio nelle scuole di ogni ordine e grado della regione. Al momento risulta immunizzato con doppia dose il 95,34% di docenti e unità di personale tecnico-amministrativo e ausiliario; il dato migliore in Italia dopo quello della Campania che ha vaccinato il 97% del personale scolastico; seguono le prime due della classe le Marche e Friuli Venezia Giulia, entrambe con poco più del 93% del personale scolastico vaccinato.

In Italia al momento sono 138.435 i lavoratori della scuola ancora scoperti dal siero. La regione con il numero più alto di insegnanti e Ata che non hanno somministrato neppure una dose del siero è il Piemonte con 24.084 unita, seguito dalla Lombardia con 17.834 lavoratori non vaccinati. In Molise su 7.942 unità totali, sono appena 140 i lavoratori non ancora vaccinati contro il Covid.