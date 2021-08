Covid, altre 2127 dosi di vaccino somministrate oggi in Molise: superata quota 404mila da gennaio

Immunizzati oggi 652 ragazzi con età compresa tra 20 e 29 anni

CAMPOBASSO. Sono 2.127 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate nelle ultime 24 ore in Molise. Il dato emerge dal report serale fornito da Asrem, che conferma l’ulteriore avanzamento della campagna di immunizzazione contro il coronavirus, in particolare tra i più giovani. Il totale delle dosi inoculate da fine dicembre 2020 ad oggi in Molise ha raggiunto le 404.099 dosi (ieri erano 401.972).

