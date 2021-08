Scuola, 1 milione 750 mila euro per la ripartenza in sicurezza: ecco la ripartizione

Un milione 350mila euro andranno agli istituti della provincia di Campobasso e 450mila euro a quelli della provincia di Isernia. L’annuncio della deputata Occhionero

ROMA/CAMPOBASSO. Azioni di rilancio del Governo Draghi anche per la scuola. E anche per il Molise. Ad annunciarle la deputata di Italia Viva Giuseppina Occhionero che evidenzia: "Per le scuole molisane che hanno ottenuto l'aiuto del Governo ci sono circa 1 milione e 750 mila euro per l’avvio in sicurezza del prossimo anno scolastico".

I fondi arrivano dalla ripartizione con Decreto del Ministro dell’Istruzione, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, dei 350 milioni di euro stanziati dal decreto sostegni bis per garantire la partenza dell’anno 2021/2022 in sicurezza.

"I fondi maggiori - continua la parlamentare - riguardano la provincia di Campobasso con 1 milione e 350mila euro. Altri 450mila euro andranno a quelle della provincia di Isernia. Un decreto di azioni positive che serviranno all' acquisto di dispositivi di protezione e di materiale per l’igiene personale e per la sanificazione o degli ambienti; iniziative per agevolare l'apprendimento di studentesse e studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali; digitalizzazione e contrasto alla dispersione scolastica attraverso il potenziamento dell’offerta formativa; servizi professionali, di formazione e di assistenza tecnica per la sicurezza sui luoghi di lavoro, oltre che iniziative per l’assistenza medico-sanitaria e psicologica; interventi per l’aerazione e per migliorare le condizioni di sicurezza all’interno degli Istituti oltre che interventi di modifiche degli spazi sia interni che esterni degli istituti per garantire lo svolgimento delle lezioni in sicurezza".

"Il Governo Draghi, ancora una volta, ha scelto la via giusta - termina la nota - tutto questo permetterà di riaprire le scuole in presenza, dopo quasi due anni di Dad mortificante che aveva ridotto quasi a zero il rapporto tra docenti e studenti ma soprattutto tra compagni di classe".

