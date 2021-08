Comunali Isernia, ‘prima’ ufficiale per il candidato del centrodestra Gabriele Melogli: è il momento di ripartire

Circondato dai maggiorenti della coalizione, l’avvocato ed ex sindaco torna a presentarsi ai cittadini “pronto a una nuova battaglia per il bene della città”

ISERNA. Prima ufficiale per il candidato a sindaco della coalizione di centrodestra per le Comunali di ottobre.

Circondato dai maggiorenti dei partiti, Gabriele Melogli è tornato stamani, nei locali degli Eredi del Baffo, a presentarsi a stampa e cittadini per raccontare il suo progetto per Isernia.

Liquidate le polemiche sul passaggio nel suo gruppo di alcuni assessori in carica dell’amministrazione uscente, considerando gli stessi come una “risorsa, utile ad aggiornare l’eventuale prossima amministrazione su quanto fatto e quanto ancora da fare, non senza discontinuità”, l’aspirante primo cittadino è entrato nel vivo.

“Ho accettato di fare questa battaglia, sperando che finisca bene Isernia. Dobbiamo puntare innanzitutto sul turismo, cui è connessa la questione delle infrastrutture, poi sui temi dell’università e dell’ambiente. Sul turismo – spiega Melogli - possiamo agire direttamente perché è un settore che non richiede grandi investimenti immediati. Va rafforzata la campagna promozionale, già parzialmente in atto. Dobbiamo dare impulso ai privati, anche dei comuni limitrofi, affinché investano in infrastrutture come alberghi diffusi e altre attività e servizi. Abbiamo tanti luoghi di interesse da rivitalizzare e incentivare, come ad esempio il sito dell’acqua sulfurea. Noi, anni fa, avevamo iniziato un progetto di riqualificazione, prima interrotto e poi lentamente ripreso. Ora bisogna intervenire sulla parte del termale, che ancora manca, e renderlo finalmente fruibile. Grazie ai soldi del recovery fund – ancora l’avvocato - si potrebbe realizzare un parco del paleolitico, con ricostruzione dell’habitat di 600mila anni fa. È un mio vecchio progetto che si andrebbe ad affiancare ai parchi del Sordo e del Carpino, che immagino collegati anche all’Auditorium con una teleferica. Poi c’è da realizzare anche il grande parco urbano della Nunziatella. E, ancora, dal punto di vista della viabilità vanno realizzate altre rotatorie, una in via Sant’Ippolito e una all’incrocio che da Viale 3 marzo 1970 porta all’acqua sulfurea. Erano opere già progettate, dove sono andate a finire? Va affrontato il problema della piscina comunale che, nonostante i fondi stanziati dal 2019, è legato alla gara d’appalto. Si tratta di una questione tecnica – sostiene Melogli ‘assolvendo’ di fatto e in parte l’assessore comunale Matticoli - da affrontare subito. Dobbiamo poi impegnarci affinchè l’università torni a Isernia. E, non da ultimo, dobbiamo prestare attenzione al sociale. Negli anni passati – ricorda - abbiamo impegnato tante risorse nel settore, l’Afasev l’abbiamo creata noi. Ma oggi il disagio sociale è cresciuto e, dunque, gli interventi devono essere maggiori”.

Insomma, tante le idee e i progetti in cantiere. Alcuni di essi a lungo coltivati e con radici nelle passate esperienze amministrative. Melogli guarda avanti e si prepara alla campagna elettorale.

Nel corso della conferenza stampa, l’aspirante sindaco ha ricevuto anche la telefonata del commissario della Lega in Molise, l’onorevole Jari Colla, il quale ha manifestato il sostegno del partito a tale candidatura.

Sostegno – ha spiegato a margine dell’evento il consigliere comunale Stefano Testa – giunto ufficialmente da Roma proprio questa mattina. Sul fronte ‘abbandoni’, dopo la fuoriuscita di Irma Barbato e Gianluca Di Pasquale che hanno scelto di appoggiare (con l’altra frangia di centrodestra, ndr) l’aspirante sindaco Cosmo Tedeschi, Testa si è mostrato comunque tranquillo. Tale decisione, a quanto pare, era nell’aria. “Il gruppo della Lega in Consiglio comunale - ha commentato - è passato da cinque membri a tre. Ma ai fini elettorali poco cambia. La Lega c’è, ha la sua lista e parteciperà alla competizione”.

La partita delle amministrative è ai nastri di partenza.

Alessandra Decini

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!