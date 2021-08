All’open day per vaccinarsi viene respinta: molisana, ma residente fuori regione

L’episodio avvenuto oggi durante l’iniziativa svolta a Termoli. La donna, 38 anni, ha chiesto spiegazioni all’Asrem

CAMPOBASSO. Si presenta al Palairino di Termoli per fare il vaccino, ma è stata respinta, perché pur essendo originaria della città ora è residente a Milano.

L’episodio, riportato dall’Ansa, è accaduto oggi a una donna di 38 anni, rientrata dalla Lombardia e da due mesi a casa dei genitori a Termoli, che voleva partecipare all’open day ‘Vacciniamoci’. Anche il medico di fiducia l’aveva invitata a immunizzarsi. Invece non ha potuto farlo e per questo ha chiesto spiegazioni all’Asrem.

Amareggiata per non aver potuto ricevere il vaccino, come tanti cittadini di Termoli e del Basso Molise. Tra loro anche tanti ragazzi, che hanno compreso l’importanza del vaccino prima della riapertura delle scuole.

