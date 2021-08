Covid, in Molise 4 nuovi positivi e altri due pazienti in ospedale

Sono 160 i tamponi processati dall’Asrem nelle ultime ore. I guariti di oggi sono 18



CAMPOBASSO/ISERNIA. Quattro nuovi positivi (su 160 tamponi processati oggi), 18 guariti e altri due pazienti ricoverati in ospedale. Questi i dati emersi dal consueto bollettino diffuso dall’Asrem sull’emergenza coronavirus in Molise.

I nuovi contagi sono stati accertati ad Agnone (2), Campodipietra (1) e Riccia (1).

Per quanto riguarda la situazione nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli, come si diceva oggi si sono registrati due nuovi ingressi, mentre un paziente è stato dimesso. Pertanto le persone assistite in ospedale sono al momento 9, 6 della provincia di Campobasso e 3 residenti nell’Isernino.

Infine, nelle ultime ore, altri 18 pazienti sono stati dichiarati guariti. Per questo il numero degli attualmente positivi è 243. Sono invece 2.288 le persone in isolamento.

