Sanità, 95 milioni di euro irreperibili: Greco chiede conto al commissario Toma

Il portavoce 5Stelle a Palazzo D’Aimmo ha annunciato la presentazione di una richiesta di accesso agli atti fare chiarezza su quasi 100 milioni di euro stanziati nel 2020 ma dei quali non si comprende come siano stati utilizzati

CAMPOBASSO. Una richiesta di accesso agli atti con contestuale istanza di pubblicazione dei documenti sia alla Direzione generale della salute, che al neo commissario ad acta alla sanità, Donato Toma.

L’ha annunciata oggi il portavoce del Movimento 5Stelle in Consiglio regionale, Andrea Greco, con l’obiettivo di fare piena luce sull’utilizzo dei circa 96milioni di euro stanziati nel 2020 e di cui non c’è traccia nel bilancio di esercizio della Direzione generale della salute della Regione.

“Lo Stato – ricorda Andrea Greco - ogni anno assegna al Molise circa 580 milioni per la gestione della sanità. Di questi, circa 100 milioni vengono gestiti direttamente dalla Direzione generale della Salute, ma la situazione è assai preoccupante poiché per l’anno 2020 non c'è trasparenza sull'utilizzo di questi quattrini.

È bene sapere che la Gestione sanitaria accentrata si occupa di gestire i rapporti e gli aspetti contabili con i due privati accreditati più grandi: Neuromed e Gemelli Molise. Ma cosa succede?

Succede – continua Greco - che il 30 giugno 2021 la Gsa pubblica il Bilancio di esercizio del 2020, vale a dire come si sono utilizzati i fondi nel 2020 e nella determina a firma della dott.ssa Gallo non c'è alcuna traccia degli allegati. Per un totale di 96.205.820 (più 2.234.019 arrivati per l'emergenza Covid) nessuno può leggere come sono stati utilizzati e capire nel dettaglio cosa è successo.

Ecco perché – annuncia l’esponente 5Stelle a Palazzo D’Aimmo - questa mattina ho inviato una richiesta di accesso agli atti con contestuale istanza di pubblicazione dei documenti sia alla Direzione Generale che al Commissario ad acta Donato Toma, visto che ora la Direzione generale della Salute dipende da lui e da nessun altro. Considerando l'attuale immobilismo, il primo atto rivolto al Commissario Presidente è una mia richiesta di trasparenza sull'utilizzo di circa 100 milioni di euro in Gsa, quindi per Neuromed e Gemelli Molise. Forse non si è reso conto che non c'è un minuto da perdere” conclude Andrea Greco