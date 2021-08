Larino, raccolta rifiuti e caos parcheggi nel centro storico: il Pd si scaglia contro la giunta Puchetti

Sotto accusa della segretaria del locale circolo democratico, Maria Libera Petriella, finisce in particolare l’assessore all’urbanistica e ambiente, Angela Vitiello

LARINO. “Tra i tanti problemi che vengono subiti quotidianamente dai cittadini larinesi ce n’è uno che non ancora trova la “sentinella” giusta per la risoluzione, perché trattasi di una questione non programmata da chi dovrebbe interessarsene. Quando i cittadini pagano per un servizio di raccolta differenziata, che deve necessariamente trovare soluzioni di miglioramento, viene pure da chiedersi che senso abbia un’isola ecologica automatizzata posizionata presso il centro di raccolta per la maggior parte del tempo chiuso e ubicato in un posto neanche facilmente raggiungibile a piedi” . E’ quanto dichiara in una nota la segretaria del circolo Pd di Larino, Maria Libera Petriella, la quale fa riferimento ad una delle due isole ecologiche automatizzate che il Comune di Larino, per diritto, doveva avere sul territorio comunale, in quanto facente parte dell’Unione dei Comuni del Basso Molise.

“Delle due previste – ricorda Petriella - una, inspiegabilmente, si è persa per strada nel cambio dei rappresentanti comunali all’interno della Giunta dell’Unione dei Comuni, o forse la sparizione si deve ad una precisa scelta politica: si pensi quale difficoltà sarebbe stata la gestione di ben due isole ecologiche automatizzate.

Sta di fatto – accusa la segretaria del circolo del Pd frentano - che sia per la inadeguatezza dei vari siti che furono individuati, sia è giusto dirlo, per la poca civiltà di alcuni cittadini, la struttura è stata definitivamente spostata, ormai da diversi mesi, presso il Centro di raccolta comunale. Ora, chiarito che per noi questo non può essere il luogo giusto e definitivo, possiamo dire che l’isola ecologica automatizzata versa spesso in condizioni igieniche discutibili con gli sportelli strapieni e bloccati, tanto che la gente lascia quantità ingenti di rifiuti davanti ai cancelli del centro di raccolta.

Pensata per i fare da supporto alla raccolta differenziata l'isola ecologica così come il Centro di raccolta deve rispondere a requisiti ben precisi, sui quali deve essere basata la sua gestione: orari di apertura al pubblico, presenza di personale qualificato, controlli sulle modalità di conferimento e sulle tipologie dei rifiuti conferiti, perché non tutto può essere portato presso il Centro di raccolta. Al contrario – spiega ancora Petriella - risulta chiaramente la totale liberalizzazione di orari e tipologie di conferimento in ragione della totale assenza degli opportuni e prescritti controlli”.

Da qui parte la richiesta esplicita del circolo democratico all’assessore all’urbanistica e ambiente nonché delegata a rappresentare la città all’Unione dei Comuni Angela Vitiello, “di mettere in campo tutte le iniziative necessarie per offrire ai cittadini un servizio adeguato e funzionale, nonché aggiungere la seconda isola ecologica automatizzata. Inoltre – incalza Miriam Petriella - è giusto evidenziare che già durante il Consiglio comunale dello scorso 4 febbraio, il capogruppo Pd, Alice Vitiello, aveva già chiesto all’ assessore delegato di ripristinare l’isola ecologica nel centro abitato, individuando un’area idonea per assicurare a cittadini e turisti il servizio e garantire un corretto utilizzo della stessa, che deve essere percepita dai cittadini come necessaria risorsa per il potenziamento della raccolta differenziata e non come una scomoda zavorra da spostare qua e là, per finire prima o poi nel dimenticatoio”.

Il circolo Pd di Larino auspica inoltre “che si possa attivare un percorso di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, come già fatto dalla precedente amministrazione. Sicuramente, questo richiede l’investimento di risorse economiche e l’impegno e la sensibilità degli stessi amministratori, ma rappresenta un tassello importantissimo da affiancare all’applicazione di sanzioni nel caso in cui vengano ravvisate , anche grazie alle telecamere presenti sul territorio comunale, violazioni alle fondamentali regole del vivere civile”.

Ma non è finita qui perché una ulteriore accusa riguarda l’organizzazione e gestione dei parcheggi nel centro storico cittadino. Il Pd parla senza mezzi termini di “disservizio creato dall’assessore Angela Vitiello, la cui decisione – continua Petriella - ha creato rabbia e malcontento non solo tra i residenti del centro storico, a causa della superficialità ed improvvisazione con cui è stata predisposta l’assegnazione dei parcheggi agli stessi, ma anche e soprattutto tra i non residenti che pur di evitare il rischio di incorrere in sanzioni hanno preferito non scendere al centro storico ovviamente a svantaggio delle attività ivi ubicate nonché e dello stesso centro medievale apparso svuotato”.

Nel denunciare “l’improvvisazione e la superficialità nella gestione della cosa pubblica” il Pd larinese “auspica infine una maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini e una maggiore vicinanza tra la amministrazione e la gente nell'ascolto e nel confronto non solo nelle sedi opportune. Tutto questo . conclude ironicamente la segretaria del Pd frentano - in attesa del dichiarato rilancio dell’azione politica annunciata dal primo cittadino tredici mesi fa”.