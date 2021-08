Turismo, il Molise 'sold-out' finisce su Repubblica, grazie a Valentina Farinaccio

Il piccolo miracolo della regione meno conosciuta d’Italia che quest’anno ha registrato uno dei maggiori incrementi di presenze estive, finisce sulle colonne del “Venerdì di Repubblica” e sul quotidiano nazionale, grazie a un articolo a firma della giornalista e scrittrice molisana

CAMPOBASSO. Il titolo è più che mai eloquente: “Incredibile. Il Molise è sold-out”. L’articolo è stato scritto da Valentina Farinaccio, che ha dedicato alla sua regione uno spazio sul Venerdì di Repubblica, con il ‘pezzo’ rilanciato oggi dal quotidiano nazionale fondato da Eugenio Scalfari.

Quest’estate la regione cenerentola d’Italia si è ritrovata piena di turisti e non più solo per il Covid come già in parte era accaduto lo scorso anno.

L’articolo completo è leggibile qui



