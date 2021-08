Don Giovanni Cerio compie 100 anni, lunedì festa a Ferrazzano

Appuntamento in piazza il 6 settembre per un compleanno speciale: saranno presenti anche Mons. Armando Dini e l’arcivescovo molisano di Ancona-Osimo, Mons. Angelo Spina.

Don Giovanni Cerio, parroco emerito di Ferrazzano e storico canonico della cattedrale di Campobasso, ordinato sacerdote il 13 luglio 1947, compirà lunedì prossimo 100 anni. Nel paese che domina l’area urbana Sud di Campobasso c’è clima di grande festa e l’appuntamento sarà per tutti nella piazza centrale del paese.

Simbolo straordinario di operosità, nonché punto di riferimento solido per le comunità di Ferrazzano e Campobasso, don Giovanni ha dedicato tempo e risorse per la crescita del Molise.

Un altro traguardo meraviglioso, dopo i 70 anni (ora 74) di Ordinazione Presbiterale. Lo festeggerà adeguatamente la Diocesi di Campobasso-Bojano.

Don Giovanni venne assegnato giovanissimo alla chiesa di Santa Maria della Croce, vicino alla cattedrale, con l’obiettivo di servire il centro storico. Poi è passato alla guida della parrocchia di Ferrazzano, come arciprete. Ha guidato la sua comunità e, nel contempo, si è impegnato per la Curia arcivescovile come economo e Vicario Generale di Mons. Armando Dini. Quest’ultimo, 89 anni, già Vescovo di Campobasso dal 1998 al 2007, sarà presente all’evento, così anche Monsignor Angelo Spina, alto prelato nativo di Colle d’Anchise, oggi Arcivescovo Metropolita di Ancona-Osimo.

“Ha sempre agito con fermezza e salute - scrivono dalla Curia di Campobasso a nome del Vescovo Bregantini - E anche quando in giugno, sulla soglia della Chiesa della Libera (dove celebrava ogni giorno, assicurando anche il servizio delle confessioni), si è rotto il femore si è ripreso con passione ed energia vitale”. Un grande uomo di chiesa e un grande molisano.

maurizio cavaliere

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!