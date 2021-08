Carenza di medici non obiettori, l'Asrem corre ai ripari e indice un bando per reclutare un professionista

La delibera della direzione generale è del 27 agosto scorso: un primo passo verso la riconquista del diritto alla libertà di scelta

CAMPOBASSO. La vicenda aveva assunto rilievo nazionale in negativo e forse anche per questo l’Asrem ha deciso finalmente di porre rimedio alla carenza di medici ginecologi non obiettori nelle strutture ospedaliere della regione.

Con delibera n. 1008 del 27 agosto scorso, la direzione generale dell’Asrem ha avviato procedura concorsuale per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 dirigente medico della disciplina di ginecologia ed ostetricia per l’applicazione della legge 194 del 1978, riservato per l’appunto a medici non obiettori.

All’appello avrebbero già risposto diversi aspiranti medici, tutti peraltro molto giovani. La carenza di medici non obiettori è un problema diffuso in tutto il Mezzogiorno e il Molise purtroppo non fa eccezione.