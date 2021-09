Vaccini, sabato open day a Isernia fino a 1000 dosi

All’Auditorium di Corso Risorgimento è in programma la giornata in cui tutti potranno vaccinarsi.

A Isernia torna il giorno dei vaccini aperto a tutti. Il primo ci fu a giugno con le sole dosi di Janssen del gruppo Johnson & Johnson. Ma stavolta i vaccini a disposizioni saranno molti di più, fino a un massimo di mille. Il giorno indicato per ‘VacciniAMOci’ questo il nome dato all’iniziativa è il 4 settembre, sabato, dalle 8 alle 20. Location è quella più indicata per l’occasione, ovvero l’Auditorium Unità d’Italia. La Regione Molise e l’Asrem stanno spingendo affinché in Molise si arrivi presto a una copertura pressoché totale della popolazione. Patecipano all’Open day il Gruppo Operativo di Volontariato ‘Centro Molise’, l’Associazione Nazionale Volontariato della Polizia Penitenziaria Italiana di Isernia e l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Condedo. Per ricevere il vaccino sarà necessario esibire tessera sanitaria e documento di riconoscimeto.