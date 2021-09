Toma parla da commissario alla sanità: Piano operativo da aggiornare

L’annuncio del governatore in Consiglio regionale, che ha parlato delle richieste dei Ministeri dei primi provvedimenti adottati dopo la nomina da parte del Governo. Anche per consentire al Molise di accedere a premialità di oltre 30 milioni di euro

CAMPOBASSO. Sanità, il governatore Donato Toma parla in Consiglio regionale come nuovo commissario ad acta ed annuncia novità sul Piano operativo e sui provvedimenti che si stanno per assumere per consentire al Molise di accedere a premialità di oltre 30 milioni di euro.

“Credo che ci possano essere le condizioni per uscire dalla situazione commissariale, non dal piano di rientro – ha detto nella sua informativa in Consiglio regionale, oggi nella prima seduta dopo la pausa estiva – L’ex commissario Angelo Giustini aveva chiesto il versamento di tutte le fiscalità non versate relative agli anni precedenti al 2018. Su mia proposta la Giunta regionale ha adottato una delibera per un piano di rientro triennale di questa fiscalità e inoltre è stata affidata al Direttore generale della salute anche la regia suo servizio del bilancio regionale, per tener conto delle indicazioni dei Ministeri affiancanti e superare la diatriba sul perimetro del bilancio sanità”.

La prossima settimana, ha anticipato Toma, è in previsione un incontro tra il commissario, la sub commissaria Annamaria Tomasella e il direttore generale dell'Agenas, su una serie di proposte che saranno avanzate, a partire da quelle per il recupero della mobilità passiva, “che potrebbe rappresentare una svolta per la sanità pubblica e per i rapporti con la sanità privata”.

Quindi le comunicazioni relative al Piano operativo 2019/2020, che dovrebbe essere presto adottato, provvedendo ad alcune modifiche richieste al Molise da Roma il 29 dicembre 2020, quando il commissario era Giustini. “Osservazioni e modifiche – ha affermato Toma - che ritengo condivisibili ma a cui non è stata data risposta. Aggiornamenti che saranno fatti in questi giorni per adottare il Piano operativo 2019/2021 e iniziare a mettere a punto il vero Pos, quello 2022/2024”.

C.S.

