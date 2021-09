Elezioni amministrative, in Molise chiamati al voto 31 Comuni

Riflettori puntati su Isernia. In cinque centri si torna a scegliere il sindaco dopo un periodo di commissariamento

CAMPOBASSO/ISERNIA. Elezioni amministrative di ottobre: sono 31 i Comuni molisani chiamati al voto per scegliere il sindaco e i componenti del Consiglio. Scade domani, 4 settembre, a mezzogiorno il termine ultimo per la presentazione delle liste e per questa tornata, i riflettori sono accesi su Isernia, unico centro con più di 15mila abitanti (dove e quindi è previsto anche l'eventuale turno di ballottaggio per il 17 e il 18 ottobre).

Gli altri 30 centri al voto sono tutti piccoli comuni al di sotto dei 4mila elettori. Nel dettaglio, in provincia di Campobasso si andrà alle urne 14 Comuni: Baranello, Casacalenda, Civitacampomarano, Guardiaregia, Matrice, Molise, Morrone del Sannio, Portocannone, Rotello, San Biase, San Giacomo degli Schiavoni, San Massimo, Sepino e Ururi.

In provincia di Isernia, oltre che nel capoluogo pentro, si voterà invece in altri 16 comuni: Acquaviva d'Isernia, Bagnoli del Trigno, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carpinone, Castel San Vincenzo, Chiauci, Colli a Volturno, Forlì del Sannio, Monteroduni, Pesche, Pescolanciano, Pettoranello del Molise, Pizzone, Roccamandolfi e San Pietro Avellana.

Cinque dei Comuni impegnati nella tornata elettorale sceglieranno il sindaco dopo un periodo di commissariamento. A Casacalenda, a dicembre dello scorso anno, si sono dimessi 6 consiglieri. Ciò ha segnato la fine del mandato di Sabrina Lallitto, che era stata eletta nel 2019.

Situazione diversa a Rotello, dove lo scorso mese di gennaio è deceduto il sindaco Michele Miniello. Anche lui era stato eletto nel 2019 e quindi si torna al voto in anticipo.

Dalla provincia di Campobasso a quella di Isernia, dove sono tre i Comuni attualmente commissariati. A Monteroduni le elezioni del 2019 erano state vinte da Custode Russo con appena un voto di vantaggio sulla lista concorrente. Elezioni che, dopo una lunga battaglia legale, sono state annullate dal Consiglio di Stato.

A Pettoranello del Molise, invece, la fine anticipata della consiliatura è stata determinata dalle dimissioni di sette consiglieri a settembre dello scorso anno. Infine Pizzone: in questo caso si va al voto alla scadenza naturale del mandato, ma il Comune è stato commissariato a marzo di quest'anno per la mancata approvazione del bilancio.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!